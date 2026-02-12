Примаков сообщил о росте притока соотечественников в Россию в 2025 году

Примаков: 21400 соотечественников вернулись в Россию за три квартала 2025 года

Почти 22 тыс. человек переехали в РФ за первые три квартала 2025 года в рамках программы переселения соотечественников. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Речь идет о государственной инициативе, направленной на добровольное возвращение на родину людей, оказавшихся за пределами России после распада СССР.

«По данным МВД России, в первые три квартала 2025 года возможностями по переселению воспользовались 21 400 человек, и это еще не итоговые цифры», — сказал он.

До этого президент России Владимир Путин внес корректировки в программу поддержки добровольного переселения соотечественников на территорию РФ. В частности, было отменено требование к гражданам Белоруссии, Казахстана, а также Молдавии или Украины подтвердить владение русским языком. Кроме того, это распространяется и на репатриантов, которые изъявили желание принять участие в этой программе.

Среди прочего в документе содержатся и другие условия для репатриантов и их семей, вроде возможности претендовать на финансовую и социальную поддержку в рамках региональных программ переселения: обустройство жилья, профессиональное образование и трудоустройство.

Ранее в Генконсульстве заявили, что украинцы в США активно интересуются переездом в РФ.