Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Примаков сообщил о росте притока соотечественников в Россию в 2025 году

Примаков: 21400 соотечественников вернулись в Россию за три квартала 2025 года
Григорий Сысоев/РИА Новости

Почти 22 тыс. человек переехали в РФ за первые три квартала 2025 года в рамках программы переселения соотечественников. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Речь идет о государственной инициативе, направленной на добровольное возвращение на родину людей, оказавшихся за пределами России после распада СССР.

«По данным МВД России, в первые три квартала 2025 года возможностями по переселению воспользовались 21 400 человек, и это еще не итоговые цифры», — сказал он.

До этого президент России Владимир Путин внес корректировки в программу поддержки добровольного переселения соотечественников на территорию РФ. В частности, было отменено требование к гражданам Белоруссии, Казахстана, а также Молдавии или Украины подтвердить владение русским языком. Кроме того, это распространяется и на репатриантов, которые изъявили желание принять участие в этой программе.

Среди прочего в документе содержатся и другие условия для репатриантов и их семей, вроде возможности претендовать на финансовую и социальную поддержку в рамках региональных программ переселения: обустройство жилья, профессиональное образование и трудоустройство.

Ранее в Генконсульстве заявили, что украинцы в США активно интересуются переездом в РФ.
 
Теперь вы знаете
Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!