После ракетной атаки на Волгоградскую область загорелся объект Минобороны

Возгорание началось в Волгоградской области после ракетной атаки
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Сегодня ночью дежурные силы ПВО отразили ракетную атаку на Волгоградскую область. В результате падения обломков на один из объектов Минобороны России около поселка Котлубань произошло возгорание, сообщает администрация области со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.

В целях обеспечения безопасности от угрозы детонации во время тушения жителей поселка эвакуируют на автобусах. Для них организованы пункты временного размещения (ПВР) в Городищенском доме культуры и ДЮСШ, уточнили в администрации.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, также не было зафиксировано повреждений гражданских объектов. Пожар ликвидируют совместно сотрудники МЧС и Минобороны.

Накануне ночью Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских дронов. Над регионом, по информации Минобороны России, было сбито 49 вражеских БПЛА.

По словам губернатора региона Андрея Бочарова, в Волжском осколки сбитого дрона повредили квартиры в жилом доме на улице Карбышева. Кроме того, один из беспилотников упал на территорию детского сада «Ягодка».

Ранее в аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты.
 
