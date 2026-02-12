Орбан предложил «подбросить» Украину в Евросоюз

Одна из избирательниц на предвыборном митинге премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, говоря о желающих вступить в Евросоюз украинцах, спросила у политика, возит ли он автостопщиков, на что тот в шутку согласился подбросить Украину до ЕС. Об этом пишет венгерское издание Magyar Nemzet.

«Если они не будут пинать бок машины, я их подвезу. Вы тоже едете в Брюссель?» – ответил Орбан.

До этого Орбан заявил, что Евросоюзу нужно выстраивать с Украиной «стратегическое партнерство», а не принимать ее в члены объединения, так как это «ввергнет Европу в войну». Кроме того, он подчеркнул, что план о частичном принятии Украины в 2027 году в ЕС в обход вето Венгрии является объявлением войны Будапешту. По его словам, Брюссель хочет, чтобы к власти в Венгрии пришла партия «Тиса», которая сможет снять вето на вступление Украины в объединение.

Владимир Зеленский в свою очередь ранее сообщал, что Киев технически готов открыть все кластеры в переговорах по вступлению в ЕС в 2026 году, а в 2027 году Украина будет готова полностью вступить в союз.

