Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянин искал «чертиков» в квартире соседа и ранил его ножом

«Осторожно, новости»: в Тюмени мужчина с ножом ворвался в чужую квартиру

В Тюмени мужчина полгода терроризирует соседей, он портит общедомовое имущество и нападает на жителей дома. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

По словам жителей многоэтажки по улице Энергостроителей, злоупотребляющий алкоголем сосед не дает им спокойно жить. В середине января он бегал по подъезду с ножом, выслеживая неизвестных. Затем он ворвался в чужую квартиру, пытаясь изгнать из нее «чертиков», и ранил хозяина. Пострадавший попал в больницу.

Нападавшего задержали, но через три недели отпустили. Соседи утверждают, что 9 февраля мужчина с ножами ворвался в соседний магазин, недавно он с четырех часов ночи ходил по подъезду со сковородой, разливал растительное масло, перерезал провода и дергал дверные ручки.

Жильцы написали несколько заявлений в полицию, но там заявили, что поводов для возбуждения уголовного дела нет. Пострадавшие готовят коллективный иск в суд. Они боятся выходить из квартир и отправлять детей в школу.

Ранее пьяный новосибирец заблокировал вход в подъезд и угрожал соседям ножом.
 
Теперь вы знаете
Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!