Россиянин искал «чертиков» в квартире соседа и ранил его ножом

В Тюмени мужчина полгода терроризирует соседей, он портит общедомовое имущество и нападает на жителей дома. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

По словам жителей многоэтажки по улице Энергостроителей, злоупотребляющий алкоголем сосед не дает им спокойно жить. В середине января он бегал по подъезду с ножом, выслеживая неизвестных. Затем он ворвался в чужую квартиру, пытаясь изгнать из нее «чертиков», и ранил хозяина. Пострадавший попал в больницу.

Нападавшего задержали, но через три недели отпустили. Соседи утверждают, что 9 февраля мужчина с ножами ворвался в соседний магазин, недавно он с четырех часов ночи ходил по подъезду со сковородой, разливал растительное масло, перерезал провода и дергал дверные ручки.

Жильцы написали несколько заявлений в полицию, но там заявили, что поводов для возбуждения уголовного дела нет. Пострадавшие готовят коллективный иск в суд. Они боятся выходить из квартир и отправлять детей в школу.

Ранее пьяный новосибирец заблокировал вход в подъезд и угрожал соседям ножом.