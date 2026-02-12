Аэропорт в Перми приостановил прием и отправку самолетов

Пермский аэропорт Большое Савино приостановил работу. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) в Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 9:36 мск.

Как отметили в пресс-службе, ограничения ввели ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В приложении МЧС России сообщается, что в городе Березники и административном центре Пермского края был введен режим «Ковер» радиусом 50 км и 100 км соответственно.

До этого аэропорт Победилово в Кирове также приостановил прием и отправку самолетов. Кроме того, сейчас ограничения действуют в аэропортах в Ярославле и Котласе. Последний город расположен в Архангельской области.

В ночь на 12 февраля над территорией России перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Единичные цели нейтрализовали в Краснодарском крае, Смоленской, Тульской, Волгоградской и Курской областях, над акваторией Черного моря. В Липецкой области отразили атаку двух дронов, в Ростовской области — трех. Еще четыре беспилотника сбили над акваторией Азовского моря, пять — в Крыму, девять — в Нижегородской области. В Тамбовской области ликвидировали 13 БПЛА, в Воронежской области — 19, в Брянской области — 21, в Белгородской области — 24.

Ранее в Росавиации высказались о задержках рейсов на фоне атак беспилотников.