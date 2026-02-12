Размер шрифта
Общество

Краснодарец украл у пенсионера сейф с 25 млн рублей

В Краснодаре мужчина обокрал пенсионера, подменив сейф с деньгами
Shutterstock

В Краснодаре 61-летний мужчина похитил у своего пожилого друга сейф, в котором находилось более 25 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчина помогал пенсионеру ухаживать за домом и участком и узнал, что в его гараже хранится сейф с деньгами. Он разработал план, купил точно такой же сейф, дождался отсутствия хозяина, отключил видеокамеры и заменил оригинальный тайник со средствами на пустой.

В сейфе находилось более 5 млн рублей и свыше 250 тысяч долларов. Общий ущерб превысил 25 млн рублей. При обыске у обвиняемого также нашли пистолет Макарова, переделанный из газового, и более 120 патронов. Уголовное дело направлено в суд, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

До этого в Москве полицейские поймали пособника аферистов, который забрал у пожилой женщины деньги.

Ранее в Турции мужчина ограбил магазин и скрылся на осле.
 
