Тренер о Гуменнике: я не рассчитывал, что он зацепится за тройку на Олимпиаде

Тренер Александр Жулин заявил, что не рассчитывал на то, что фигурист Петр Гуменник зацепится за тройку на Олимпиаде, передает «Советский спорт».
«Если бы Петя сделал каскад 4-3, то, по моему мнению, он был бы в топ-6. Но в принципе я не рассчитывал, что он сможет закрепиться в тройке. Катаясь чисто, Гуменник, в лучшем случае, был бы в топ-6», — сказал Жулин.
В своем прокате спортсмен зашел на каскад четверной флип + двойной тулуп, а также выполнил сольные прыжки — четверной лутц и тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна, получив от судей 86,72 балла. Это позволило ему занять 12-ю позицию. Произвольные прокаты спортсмены покажут 13 февраля.
До его выступления, 7 февраля, РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Мать спортсмена Елена Гуменник объяснила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету.
Ранее место Гуменника на Олимпиаде назвали везением.