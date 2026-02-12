Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Ученые объяснили, угрожает ли Земле новая корональная дыра на Солнце

ИКИ РАН: корональная дыра на Солнце может начать влиять на Землю через 3-4 дня
Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»

Новая корональная дыра на Солнце может начать влиять на Землю через 3-4 дня. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии института космических исследований (ИКИ) РАН.

По словам ученых, очертания новой корональной дыры «более-менее» сформировались на Солнце. Несмотря на это, как сообщили специалисты, геомагнитная обстановка остается спокойной. В течение суток наблюдались только короткие слабые возмущения, а скорость солнечного ветра была лишь незначительно превышена. Ученые добавили, что февраль пока остается геомагнитно спокойным, особенно на фоне «бурного января».

«Звезда, как минимум до конца недели, будет исключительно скучной», — подытожили эксперты.

До этого астроном Владимир Сурдин объяснил, что вспышки и пятна на Солнце часто приводят к геомагнитным бурям на Земле, но их влияние на здоровье людей не доказано. По его словам, метеозависимые начинают чувствовать себя хуже именно из-за колебаний атмосферного давления, а что касается вспышек на Солнце, то научных доказательств их влиянию на организм человека на сегодняшний день нет.

Ранее врач рассказала, могут ли магнитные бури привести к инсульту.
 
Теперь вы знаете
Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!