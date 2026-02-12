Ученые объяснили, угрожает ли Земле новая корональная дыра на Солнце

ИКИ РАН: корональная дыра на Солнце может начать влиять на Землю через 3-4 дня

Новая корональная дыра на Солнце может начать влиять на Землю через 3-4 дня. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии института космических исследований (ИКИ) РАН.

По словам ученых, очертания новой корональной дыры «более-менее» сформировались на Солнце. Несмотря на это, как сообщили специалисты, геомагнитная обстановка остается спокойной. В течение суток наблюдались только короткие слабые возмущения, а скорость солнечного ветра была лишь незначительно превышена. Ученые добавили, что февраль пока остается геомагнитно спокойным, особенно на фоне «бурного января».

«Звезда, как минимум до конца недели, будет исключительно скучной», — подытожили эксперты.

До этого астроном Владимир Сурдин объяснил, что вспышки и пятна на Солнце часто приводят к геомагнитным бурям на Земле, но их влияние на здоровье людей не доказано. По его словам, метеозависимые начинают чувствовать себя хуже именно из-за колебаний атмосферного давления, а что касается вспышек на Солнце, то научных доказательств их влиянию на организм человека на сегодняшний день нет.

