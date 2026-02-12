Стало известно, как россияне теряют деньги на налоговых вычетах

Россияне теряют деньги, забывая оформить налоговые вычеты или допуская ошибки в документах, предоставляемых в налоговую инспекцию. Об этом «Газете.Ru» сказал преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин.

«Несмотря на известность механизма, многие упускают ключевые моменты имущественного вычета при покупке жилья. Основной лимит в 2 млн рублей можно использовать многократно до его полного исчерпания, но только по разным объектам, приобретенным после 1 января 2014 года. Распространенная ошибка — неиспользование остатка вычета с предыдущей покупки более дешевого жилья», — отметил Палюлин.

По его словам, россияне чаще всего теряют деньги на вычетах по НДФЛ из-за невнимательности к правилам и срокам подачи документов. Палюлин сказал, что кроме имущественного вычета многие забывают, что супруги могут распределить вычет в любой пропорции, даже если квартира оформлена на одного из них, что помогает увеличить возврат при разном уровне доходов.

По словам эксперта, еще одна типичная ошибка связана с продажей недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока владения. В этом случае граждане нередко выбирают не самый выгодный способ уменьшения налогооблагаемого дохода: вместо фиксированного вычета в 1 млн рублей иногда разумнее уменьшить доход на сумму документально подтвержденных расходов на покупку объекта, пояснил эксперт. При этом , даже если вычет полностью перекрывает налог, декларацию все равно нужно подать, иначе возможен штраф за просрочку, добавил Палюлин.

По его словам, россияне часто упускают и вычет по ипотечным процентам. Его лимит составляет 3 млн рублей, а максимальная сумма возврата при ставке 13% — 390 тыс. рублей. Эксперт отметил, что некоторые заемщики считают, будто вычет учитывается банком автоматически или его можно получить один раз, хотя право возникает по мере фактической уплаты процентов, а справку об уплаченных процентах обычно нужно запрашивать у банка каждый год. При этом с 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ, и для части доходов свыше 5 млн рублей применяются повышенные ставки, что увеличивает потенциальный размер возврата для высоких доходов, констатировал юрист.

Социальные вычеты на лечение и образование тоже нередко теряются из-за «бумажных» мелочей, посетовал Палюлин. На лечении граждане часто не собирают полный пакет документов и забывают, что вычет можно получить не только за себя, но и за оплату лечения близких, пояснил эксперт. По образованию же критично проверить условия договора: для вычета за обучение ребенка важна очная форма, а если учеба оплачена материнским капиталом, вычет не применяется, уточнил юрист.

Отдельно эксперт указал на новый социальный вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, который продолжает внедряться в практике. На сайте ФНС среди подтверждающих документов указаны договор со спортивной организацией и кассовый чек.

Наконец, общий «подводный камень» для любых вычетов — пропуск трехлетнего срока, в пределах которого можно заявить возврат за прошлые периоды, резюмировал Палюлин.

