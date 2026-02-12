Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Взрывы произошли в столице Украины

В Киеве зафиксировали несколько взрывов
Vladyslav Sodel/Reuters

Несколько взрывов произошли в Киеве в ночь на 12 февраля. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Какие-либо подробности в материале не приводятся.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что в период с 3:15 (4:15 мск) до 6:20 (7:20 мск) в столице страны действовала воздушная тревога. В настоящее время сирены работают в Харьковской и Днепропетровской областях. Также особый режим действует в подконтрольных Киеву частях Запорожской области, Донецкой народной республики и Луганской народной республики.

Утром 10 февраля глава администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что на юге региона загорелся объект энергетической инфраструктуры. Позднее чиновник сообщил об отключении света в 42 населенных пунктах. По его словам, без электроснабжения остались более 95 тыс. абонентов. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в городе Килии, где в более чем 200 домах пропали отопление и газ. На этом фоне в Одесскую область направили семь генераторов, восемь тепловых пушек и пять полевых кухонь.

Ранее на Украине теплоэлектроцентраль «обросла» восьмиметровыми сосульками из-за повреждений и морозов.
 
Теперь вы знаете
Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!