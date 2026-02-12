Взрывы произошли в столице Украины

Несколько взрывов произошли в Киеве в ночь на 12 февраля. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Какие-либо подробности в материале не приводятся.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что в период с 3:15 (4:15 мск) до 6:20 (7:20 мск) в столице страны действовала воздушная тревога. В настоящее время сирены работают в Харьковской и Днепропетровской областях. Также особый режим действует в подконтрольных Киеву частях Запорожской области, Донецкой народной республики и Луганской народной республики.

Утром 10 февраля глава администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что на юге региона загорелся объект энергетической инфраструктуры. Позднее чиновник сообщил об отключении света в 42 населенных пунктах. По его словам, без электроснабжения остались более 95 тыс. абонентов. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в городе Килии, где в более чем 200 домах пропали отопление и газ. На этом фоне в Одесскую область направили семь генераторов, восемь тепловых пушек и пять полевых кухонь.

Ранее на Украине теплоэлектроцентраль «обросла» восьмиметровыми сосульками из-за повреждений и морозов.