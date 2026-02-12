«Будет скучно»: Трамп и Вэнс не примут участие в Мюнхенской конференции

Политики, которые примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, успокоились, узнав, что в этом году в мероприятии не будут принимать участие президент США Дональд Трамп и американский вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщает Financial Times.

«Политики, которые посетят конференцию в баварской столице..., готовятся к дальнейшим проявлениям враждебности со стороны США, хотя отсутствие Трампа и вице-президента США Джея Ди Вэнса на мероприятии в этом году успокоило нервы», — пишет издание.

Глава МИД одной из европейских стран, который пожелал остаться неизвестным, заявил изданию, что «надеется», что на конференции «будет скучно».

До этого европейский чиновник заявил, что на Мюнхенской конференции, которая состоится с 13 по 15 февраля 2026 года, американцы почувствуют, что «Европа изменилась» и что доверия к ним «осталось очень мало». Он при этом уточнил, что Европе нужны Соединенные Штаты, и страны будут продолжать сотрудничать настолько, насколько это возможно, но доверия осталось очень мало.



