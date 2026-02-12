Россиянам рассказали, когда ждать снижения цен на огурцы

Подорожание огурцов этой зимой до 500-1000 рублей за килограмм объясняется тем, что российский рынок столкнулся с кумулятивным эффектом сразу нескольких факторов. Об этом «Газете.Ru» рассказала Юлия Амелькина, эксперт рынка, финансовый директор «А-фреш».

Первый и основной — это сезонность.

«Еще лет 20 назад свежие огурцы зимой не были привычным продуктом, скорее из разряда дефицита. С развитием импорта, еще до введения эмбарго, к нам поехали огурцы и томаты из разных стран. И мы привыкли есть их и зимой тоже. Сейчас потребность обеспечивается в основном внутренним рынком и соседними государствами. А климат в России не позволяет выращивать огурцы круглый год. Российские теплицы в начале февраля ушли на «срезку»: когда у растения удаляют лишние побеги и листья, чтобы сформировать крепкий корень и оптимизировать рост. Это нормальное прогнозируемое сезонное явление. Огурец не может плодоносить 12 месяцев в году, у него есть свои циклы. Во второй половине февраля пойдет новый огурец. Будет расти предложение, а цены будут снижаться», — объяснила эксперт.

Второй фактор — погода.

«Сначала снегом засыпало центральную Россию, а потом резкие холода и непогода пришли на юг страны — регион-производитель огурцов. Цены на логистику взлетели где-то до двух раз. Либо водители просто отказывались ехать в рейсы. Снова плюс к цене», — поделилась Амелькина.

Эксперт также рассказала о еще одном неожиданном факторе, который коснулся направления восточной России.

«Мы являемся импортерами огурцов из Казахстана. И в начале февраля у двух наших крупных поставщиков в феврале ломалось оборудование. Это тоже привело к сокращению объема отгрузок и временному дефициту сырья», — отметила эксперт.

Сейчас, по словам Амелькиной, ситуация выравнивается.

«Цены у производителей уже потихоньку пошли вниз. Просто потребитель пока этого не почувствовал из-за логистического плеча. К концу февраля огурцы должны вернуться в адекватный ценовой диапазон», — резюмировала эксперт.

