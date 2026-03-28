Назван популярный напиток, эффективно защищающий от рака кишечника

Японские исследователи раскрыли молекулярный механизм, с помощью которого кофейная кислота — соединение, образующееся в организме из полифенолов кофе, — подавляет рост клеток колоректального рака. Результаты работы могут лечь в основу новых подходов к профилактике и терапии заболевания. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Ранее эпидемиологические данные указывали на связь между употреблением кофе и сниженным риском развития рака кишечника, однако точные механизмы оставались неясными. Ученые под руководством Мотоки Ватанабэ из Киотского префектурного университета медицины решили разобраться, какую роль играют отдельные компоненты напитка.

Известно, что содержащиеся в кофе полифенолы, в частности хлорогеновая кислота, в кишечнике расщепляются до кофейной кислоты. Именно ее влияние на опухолевые клетки исследователи изучили на молекулярном уровне.

Эксперименты показали, что добавление кофейной кислоты существенно подавляет образование колоний раковых клеток. Выяснилось, что вещество связывается с белком RPS5, который ранее ассоциировали с неблагоприятным прогнозом у пациентов с колоректальным раком.

Дополнительные опыты показали, что подавление активности RPS5 останавливает клеточный цикл опухолевых клеток на стадии подготовки к копированию ДНК. При этом как кофейная кислота, так и снижение экспрессии RPS5 приводят к уменьшению уровня белка cyclin D1 — ключевого регулятора деления клеток.

По данным авторов, RPS5 контролирует количество информационной РНК, а значит и синтез cyclin D1, через так называемую посттранскрипционную регуляцию. Связываясь с этим белком, кофейная кислота блокирует его работу и тем самым тормозит рост опухоли.

«Мы надеемся, что эти результаты помогут создать производные на основе структуры кофейной кислоты и разработать новые стратегии профилактики и лечения рака, нацеленные на RPS5», — отметил Ватанабэ.

При этом ученые подчеркивают, что речь идет о базовых лабораторных экспериментах на клетках. Полученные данные не доказывают, что употребление кофе напрямую защищает от рака кишечника. Кроме того, напиток содержит кофеин и другие вещества и подходит не всем.

Авторы также напоминают, что чрезмерное потребление кофе не рекомендуется, несмотря на потенциальные полезные эффекты его отдельных компонентов.

Ранее было названо ежедневное количество кофе, в полтора раза снижающее шанс забеременеть.