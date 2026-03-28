Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Общество

Москвич вернулся домой и застал в квартире вора, пытавшегося вскрыть сейф

В Москве помощника аферистов задержали в квартире при попытке вскрыть сейф
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Москве задержали грабителя, пытавшегося вскрыть болгаркой сейф в чужой квартире. Его впустил сын хозяина, обманутый телефонными аферистами. Об этом стало известно mk.ru.

По данным ГУ МВД по Москве, инцидент произошел в Алексеевском районе столицы. Молодого человека убедили в необходимости «задекларировать» деньги родственников, якобы связанные с преступными доходами. Он испугался и поверил, а когда к нему приехал пособник мошенников, открыл дверь.

Злоумышленник пришел с болгаркой и принялся за сейф, где, по словам юноши, хранилась крупная сумма. В этот момент в квартиру вернулся 49-летний владелец жилья. Увидев незнакомца с инструментом, он немедленно вызвал полицию. Подозреваемого задержали на месте.

По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под домашним арестом, расследование продолжается.

До этого ребенок оставил «сотрудникам ФСБ» ключ от квартиры и лишил семью сбережений. Как выяснилось, злоумышленники убедили ребенка, что его личный кабинет на портале «Госуслуги» был взломан, и предложили связаться со «специалистом». Тот убедил мальчика в том, что на него оформлена доверенность, и для ее отмены необходимо оставить ключ от квартиры, чтобы «сотрудники ФСБ» провели там необходимые действия. По возвращении домой мать ребенка обнаружила пропажу денег из сейфа и заявила в полицию.

Ранее 19-летняя москвичка отдала мошенникам сейфы родителей с драгоценностями на 106 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!