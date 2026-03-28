Москвич вернулся домой и застал в квартире вора, пытавшегося вскрыть сейф

В Москве задержали грабителя, пытавшегося вскрыть болгаркой сейф в чужой квартире. Его впустил сын хозяина, обманутый телефонными аферистами. Об этом стало известно mk.ru.

По данным ГУ МВД по Москве, инцидент произошел в Алексеевском районе столицы. Молодого человека убедили в необходимости «задекларировать» деньги родственников, якобы связанные с преступными доходами. Он испугался и поверил, а когда к нему приехал пособник мошенников, открыл дверь.

Злоумышленник пришел с болгаркой и принялся за сейф, где, по словам юноши, хранилась крупная сумма. В этот момент в квартиру вернулся 49-летний владелец жилья. Увидев незнакомца с инструментом, он немедленно вызвал полицию. Подозреваемого задержали на месте.

По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под домашним арестом, расследование продолжается.

До этого ребенок оставил «сотрудникам ФСБ» ключ от квартиры и лишил семью сбережений. Как выяснилось, злоумышленники убедили ребенка, что его личный кабинет на портале «Госуслуги» был взломан, и предложили связаться со «специалистом». Тот убедил мальчика в том, что на него оформлена доверенность, и для ее отмены необходимо оставить ключ от квартиры, чтобы «сотрудники ФСБ» провели там необходимые действия. По возвращении домой мать ребенка обнаружила пропажу денег из сейфа и заявила в полицию.

