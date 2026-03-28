Российские снайперы сбили октокоптер ВСУ с одного выстрела

Сальдо: десантники на Каховском направлении сбили украинский октокоптер R-18
Костромские десантники из состава группировки войск «Днепр» сбили октокоптер R-18 Вооруженных сил Украины на Каховском направлении. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

По его словам, снайперская пара отследила маршрут беспилотника, после чего устроила засаду и поразила цель с первого выстрела с расстояния около 800 метров.

Сальдо отметил, что российские снайперы продолжают уничтожать тяжелые беспилотники противника и на их счету уже сотни сбитых дронов.

До этого бойцы группировки российских войск «Север», выполняющие задачи в Сумской области, уничтожили редкую радиолокационную станцию (РЛС) Rada израильского производства. Удар по станции Rada нанес расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Уничтоженная РЛС препятствовала работе российских дронов-разведчиков самолетного типа в Сумской области, подчеркнул «Поляна». Благодаря тому, что она была выведена из строя, небо на этом участке фронта оказалось открыто для разведывательных комплексов ВС РФ.

Ранее российские военные с помощью «Гераней» поразили группу офицеров ВСУ.

 
