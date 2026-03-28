Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Общество

Бывшие премьер и глава МВД Непала арестованы по делу о стрельбе в протестующих

Niranjan Shrestha/AP

В Непале бывший премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли и экс-министр внутренних дел Рамеш Лехак арестованы по подозрению в причастности к силовому разгону протестов, после которых не выжили десятки человек. Об этом сообщает Al Jazeera.

Задержания прошли 28 марта — на следующий день после присяги нового кабинета министров во главе с рэпером Балендрой Шахом. Арестованным пока не предъявлены официальные обвинения.

По словам представителя полиции, 74-летний Оли был задержан в своей резиденции в пригороде Катманду Бхактапуре, Лехак — в том же районе. На опубликованных в СМИ фотографиях экс-премьер под конвоем полицейских заходит в больницу. Министр внутренних дел Судан Гурунг написал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена):

«Обещание есть обещание: никто не стоит выше закона. Это не месть кому-либо, это лишь начало справедливости. Я верю, что страна теперь движется в новом направлении».

Массовые протесты в Непале произошли в сентябре 2025 года на фоне запрета соцсетей, который спровоцировал антикоррупционные настроения. После первого дня не выжили 19 молодых людей, включая несовершеннолетних, а в общей сложности за все время протестов — 77 человек. Демонстрации охватили всю страну, были подожжены здания парламента и правительственных учреждений, что привело к падению правительства Оли.

Созданная при временной администрации комиссия рекомендовала судить бывшего премьера и других высокопоставленных чиновников. В ее отчете говорилось, что ей не удалось установить, был ли отдан приказ стрелять на поражение. Однако комиссия сделала вывод, что власти «не предприняли никаких усилий, чтобы остановить или контролировать стрельбу». Оли отрицал, что приказал силовикам открывать огонь, и возлагал вину на «внедренных провокаторов».

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!