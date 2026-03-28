Бывшие премьер и глава МВД Непала арестованы по делу о стрельбе в протестующих

В Непале бывший премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли и экс-министр внутренних дел Рамеш Лехак арестованы по подозрению в причастности к силовому разгону протестов, после которых не выжили десятки человек. Об этом сообщает Al Jazeera.

Задержания прошли 28 марта — на следующий день после присяги нового кабинета министров во главе с рэпером Балендрой Шахом. Арестованным пока не предъявлены официальные обвинения.

По словам представителя полиции, 74-летний Оли был задержан в своей резиденции в пригороде Катманду Бхактапуре, Лехак — в том же районе. На опубликованных в СМИ фотографиях экс-премьер под конвоем полицейских заходит в больницу. Министр внутренних дел Судан Гурунг написал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена):

«Обещание есть обещание: никто не стоит выше закона. Это не месть кому-либо, это лишь начало справедливости. Я верю, что страна теперь движется в новом направлении».

Массовые протесты в Непале произошли в сентябре 2025 года на фоне запрета соцсетей, который спровоцировал антикоррупционные настроения. После первого дня не выжили 19 молодых людей, включая несовершеннолетних, а в общей сложности за все время протестов — 77 человек. Демонстрации охватили всю страну, были подожжены здания парламента и правительственных учреждений, что привело к падению правительства Оли.

Созданная при временной администрации комиссия рекомендовала судить бывшего премьера и других высокопоставленных чиновников. В ее отчете говорилось, что ей не удалось установить, был ли отдан приказ стрелять на поражение. Однако комиссия сделала вывод, что власти «не предприняли никаких усилий, чтобы остановить или контролировать стрельбу». Оли отрицал, что приказал силовикам открывать огонь, и возлагал вину на «внедренных провокаторов».

