«Марафон желаний» Блиновской уйдет с молотка за долги

Товарные знаки Елены Блиновской выставили на торги из-за долгов блогерши перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

44-летней Елене Блиновской нужно погасить кредитный долг в 269 млн рублей и оставшиеся 179 тысяч рублей долга перед ФНС. Для этого, утверждает канал, ей придется продать 8 товарных знаков, среди которых бренды «Blinovskaya», «Марафон желаний», «Марафон предназначений» и «Марафон отношений».

До этого блогерша зарабатывала на них больше миллиарда рублей в год.

Савеловский суд Москвы в марте 2025 года признал Блиновскую виновной в легализации доходов и неправомерном обороте денежных средств. Блогерша получила 4,5 года колонии общего режима.

В феврале адвокат Блиновской назвала недостоверными слухи о госпитализации блогерши.

Ранее Блиновская вернула в собственность компанию «Сады Адыгеи».