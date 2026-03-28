Минобороны: силы ПВО сбили 385 дронов и четыре ракеты «Фламинго» ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 385 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом сообщиила пресс-служба минисерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, российские военные перехватили и уничтожили восемь авиационных бомб и четыре крылатые ракеты «Фламинго» украинской армии.

В Минобороны России также сообщили, что потери ВСУ на всех направлениях специальной военной операции составили за сутки около 1 140 военнослужащих.

Также стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Брусовка, расположенный в Донецкой народной республике.

27 марта в оборонном ведомстве рассказали, что российские военнослужащие взяли под контроль два населенных пункта в Харьковской области — населенные пункты Песчаное и Шевяковка. В сражениях за них участвовали подразделения группировки российских войск «Север».

