ВС РФ ударили по объектам транспортной и энергоинфраструктуры, используемой ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, удары были нанесены по местам сборки, хранения и запуска беспилотников большой дальности, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 148-ми районах.

Отмечается, что в операции были задействованы боевые самолеты, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России.

В Минобороны РФ также сообщили, что что потери украинской армии на всех направлениях специальной военной операции составили за сутки около 1 140 военнослужащих.

В Донецкой народной республике Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Брусовка, рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее Денис Пушилин рассказал, сколько населенных пунктов в ДНР были освобождены в 2025 году.