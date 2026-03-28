ВСУ ударили по машине семьи с двумя детьми в Запорожской области

Балицкий: мужчина и ребенок пострадали при атаке БПЛА на машину в селе Бурчак
Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль, в котором находилась семья с маленькими детьми, в селе Бурчак в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, молодая женщина 2000 года рождения получила несовместимые с жизнью травмы. Мужчине 1999 года рождения и ребенку 2022 года рождения потребовалась госпитализация, сейчас врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

«Второй ребенок [2020 года рождения], к счастью, физически не пострадал», — подчеркнул Балицкий.

Он обратил внимание, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар не по военному объекту, а по мирным жителям. Как отметил губернатор, пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

28 марта беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в многоквартирный дом в Васильевке в Запорожской области. Балицкий рассказал, что в здании оказались повреждены окна в 16 квартирах. Люди в результате атаки ВСУ не пострадали, жильцов дома эвакуировали и разместили в безопасном месте.

Ранее украинские БПЛА ударили по зданию больницы в Запорожской области.

 
