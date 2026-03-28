В ОАЭ уничтожили склад с украинскими противодронными системами

КСИР поразил склад с украинскими противодронными системами в Дубае
Iranian Army Office/Global Look Press

Иранские войска уничтожили склад с украинскими противодронными системами в Дубае. Об этом заявил представитель центрального штаба Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, сообщает гостелерадиокомпания Исламской Республики.

По его словам, воздушно-космические и морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) нанесли удары по убежищам американских военнослужащих в Дубае. В результате Вооруженные силы США понесли большие потери.

«Одновременно <...> был уничтожен склад украинских систем противодействия беспилотникам, <...> где также находился 21 украинец», — подчеркнул Зольфагари.

Представитель центрального штаба иранских войск добавил, что судьба граждан Украины пока неизвестна. Как он сказал, украинцы прибыли в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для оказания помощи военным ВС США.

28 марта украинский лидер Владимир Зеленский и президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид аль Нахайян провели встречу в Абу-Даби. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Объединенных Арабских Эмиратах, удары со стороны Ирана и блокирование Ормузского пролива. Главы двух государств договорились о сотрудничестве в сфере обороны.

Ранее Украина разместила системы противовоздушной обороны в пяти странах Ближнего Востока.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

