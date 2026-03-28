Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Армия

В Черном море поразили подводный дрон ВСУ

Телеграм-канал «Минобороны России»

Бойцы Черноморского флота уничтожили катер и подводный аппарат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Уничтожены безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ», — заявили в МО.

Двумя днями ранее в Черном море был атакован турецкий танкер Altura под флагом Сьерра-Леоне, перевозивший 140 тыс. тонн российской нефти марки Urals. В Турции заявили, что удар мог нанести безэкипажный катер и этот инцидент может быть связан с ситуацией на Украине, так как судно перевозило нефть, а не сухой груз.

Как заявил турецкий политолог Хасан Селим Озертем, действия Украины подрывают энергетическую безопасность в регионе и эти атаки по нефтяным танкерам в Черном море могут ухудшить отношения Киева и Анкары.

Ранее генерал объяснил, почему ВСУ переключились на танкеры в Черном море.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!