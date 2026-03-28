В Черном море поразили подводный дрон ВСУ

Бойцы Черноморского флота уничтожили катер и подводный аппарат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Уничтожены безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ», — заявили в МО.

Двумя днями ранее в Черном море был атакован турецкий танкер Altura под флагом Сьерра-Леоне, перевозивший 140 тыс. тонн российской нефти марки Urals. В Турции заявили, что удар мог нанести безэкипажный катер и этот инцидент может быть связан с ситуацией на Украине, так как судно перевозило нефть, а не сухой груз.

Как заявил турецкий политолог Хасан Селим Озертем, действия Украины подрывают энергетическую безопасность в регионе и эти атаки по нефтяным танкерам в Черном море могут ухудшить отношения Киева и Анкары.

