В США предрекли эскалацию войны в Иране

Экс-советник Суонсон: война в Иране идет к дальнейшей эскалации и затягивается
Vahid Salemi/AP

Бывший сотрудник Госдепартамента и Белого дома, входивший в переговорную команду по Ирану Нейт Суонсон заявил, что конфликт на Ближнем Востоке движется в сторону эскалации и не будет завершен в ближайшее время. Его слова приводит Politico.

По его оценкам, стороны конфликта «иррационально уверены в своих силах», и это не может не тревожить. Война в Иране продлится дольше, чем кто-либо ожидал, констатировал эксперт.

«Я думаю, что мы застрянем в этом конфликте надолго, и, вероятно, нас ждут эскалации. Проблема в том, что президент [США] не собирается давать никаких отступлений, и, думаю, нам, скорее всего, придется пройти через некоторые из тех наземных операций, которые он рассматривает», - считает Суонсон.

Он подчеркнул, что Иран не капитулирует, поэтому идея Белого дома о том, что он сможет в одностороннем порядке закончить конфликт, обречена на провал. Суонсон считает, что «придется либо эскалировать конфликт, либо пойти на компромисс».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее Стив Бэннон предупредил американцев, что их сыновья могут оказаться на острове Харк.

 
