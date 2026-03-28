МВД предупредило о фейковых сделках с криптовалютой

Мошенники начали активно использовать фальшивые Р2Р-сделки в мессенджерах для хищения денег у россиян. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники распространяют поддельные предложения о продаже и покупке криптовалюты или товаров внутри сервисов мгновенного обмена сообщениями.

По данным МВД, мошенники выступают в роли посредников. Они создают фейковые чаты поддержки криптобирж, подделывают СМС о якобы поступивших средствах или используют двойные аккаунты для обмана пользователей.

В результате, как уточнили в министерстве, жертвы переводят деньги или криптовалюту, но не получают ничего взамен.

В 2026 году основными киберугрозами для владельцев криптовалют станут фишинг с подделкой личности и фейковые проверки финансовых операций, такие как AML-процедуры, рассказал «Газете.Ru» аналитик по расследованиям киберинцидентов в IT-компании «Шард» Дмитрий Пойда.

В 2025 году количество атак с подделкой личности выросло почти на 1400%, а средний ущерб от них увеличился более чем в шесть раз.

