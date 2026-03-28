«За 10 лет такого не видел»: житель Махачкалы — о наводнении в городе

В Махачкале ввели режим ЧС из-за наводнений после сильных дождей. Местный житель Мухаммаднакшубанди в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о последствиях стихии.

«Во-первых, хвала Всевышнему всегда и при любых ситуациях. Конечно, утром, когда это увидел, — был шок. Страшно, никто не может остановить стихию. Примерно за 10 лет я такого тут не видел. Не знаю, что выше произошло и что привело к этому… Дожди бывали сильнее этого, но чтобы так вода поднималась — не видел», — отметил он.

По словам очевидца, местные жители привязывали свои автомобили — непривязанные унесло сильным течением.

«Очень жалко тех, чье имущество затронуло это. И большая надежда, что жертв нет. В данный момент уровень воды стал меньше, но та река еще идет. Не все, наверное, могут оставаться дома — из-за работы. У нас тут машин пять, наверное, унесло. Те, кто успел, — привязали», — заключил он.

Местная жительница Раиса в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что общественный транспорт продолжает ездить по улицам Махачкалы и магазины работают.

«В Махачкале ввели режим чрезвычайной ситуации. Свет отсутствует периодически в разных частях города. Вода идет, но Роспотребнадзор рекомендовал не использовать ее для питья. Магазины открыты. Общественный транспорт старается ездить, хотя есть улицы, где это делать тяжело. МЧС очень помогает, как и неравнодушные жители столицы… и с эвакуацией людей на некоторых улицах, и с вытягиванием машин тросами», — отметила она.

28 марта в Дагестане в результате ливней и шквалистого ветра начались подтопления в жилых домах и массовые отключения электричества и воды. Из-за масштабного наводнения без света остались жители 132 населенных пунктов, или около 60 тыс. человек. Сильнее всего пострадала Махачкала, где подтоплены десятки частных домов, затруднено движение транспорта, отключены свет и вода. По словам главы региона, коммунальные службы, в том числе в Махачкале, готовились к ухудшению погоды, но «фактическая погодная картина превзошла самые пессимистичные прогнозы».

В соцсетях распространились кадры последствий наводнения — трех девушек свалило с ног и унесло сильным течением в городе. Одна машина скорой помощи утонула. Жители частного сектора рассказали о гибели домашних животных — затопило курятники, погибли собаки. Спасатели МЧС на лодках эвакуируют людей в Махачкале.

Ранее в дагестанском Хасавюрте из-за разлива реки после ливней рухнул железнодорожный мост.