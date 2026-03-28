В Турции назвали виновного в срывах переговоров Ирана и США

Калын: Израиль саботирует каждое усилие для организации переговоров США и Ирана

Упорная работа ведется для подготовки к переговорам США и Ирана, однако Израиль саботирует любое усилие по налаживанию диалога. Об этом заявил глава Национальной разведки Турции (MIT) Ибрагим Калын, передает NTV Haber.

«Необходимо создать базу для проведения этих переговоров. <...> Однако <...> мы видим, что Израиль, который саботировал каждую попытку переговоров, <...> в последние дни снова прилагает огромные усилия, чтобы подорвать и аннулировать эти инициативы своими атаками», — сказал Калын.

Он также подчеркнул, что «необходимо усилить давление на Израиль» и предпринять усилия, чтобы война в Иране не переросла в глобальный кризис. По словам Калына, «в течение нескольких дней Турция упорно работала», чтобы стороны конфликта перешли к диалогу.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее Россия призвала США и Израиль исключить удары по атомной станции в Бушере.