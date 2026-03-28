Загитова рассказала, когда впервые испытала чувство самоудовлетворения

Загитова заявила, что самоудовлетворилась после взгляда на себя в кадре

Чемпионка Олимпийских игр — 2018 фигуристка Алина Загитова в интервью Voice рассказала, что испытала приятные чувства после того, как впервые взглянула на себя со стороны.

По ее словам, впервые она испытала чувство самоудовлетворения после первенства страны.

«Когда я впервые увидела себя на экране? Сложно сейчас этот момент вспомнить. Первенство России, юниорские соревнования. Тогда показывали нас по какому-то телеканалу, уже, честно говоря, не помню. Тогда я испытывала максимальное чувство самоудовлетворения», — заявила Загитова.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году после выступления в финале серии Гран-при, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

