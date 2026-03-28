Сикорский обвинил Орбана в помощи России

Глава МИД Польши Сикорский: Орбан саботирует Евросоюз, блокируя санкции против РФ
Министр иностранных дел Польши Сикорский считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан саботирует Евросоюз, блокируя санкции против РФ. Свое мнение он высказал в соцсети X.

«Тот, кто поддерживает Орбана, помогает Москве. Все действительно так просто», — написал глава МИД Польши.

В феврале 2026 года Венгрия наложила вето на кредит для Украины и на 20-й пакет антироссийских санкций из-за остановки Украиной поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». В марте Евросоюз не утвердил предоставление военного кредита для Украины из-за вето Венгрии и Словакии.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС продолжит добиваться выдачи кредита Украине «тем или иным способом». Издание Politico писало, что ЕС в случае вето Венгрии и Словакии может выделить Украине деньги в формате двухсторонних кредитов, для которых не нужно согласие всех членов союза.

Ранее в Польше раскритиковали президента Навроцкого за визит в Венгрию.

 
Как «хакнуть» знакомство: какие вопросы задать, чтобы получить максимум от общения
