Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Культура

Умер режиссер и преподаватель ВГИК Олег Шухер

ИТАР-ТАСС/ Алексей

На 72-м году жизни умер режиссер, преподаватель ВГИК Олег Шухер. Об этом сообщает ТАСС.

Смерть Шухера подтвердил его сын.

«Его не стало в 07:30 утра в больнице», — уточнил он.

Другой источник в окружении кинематографиста добавил, что Шухер скончался в реанимации из-за остановки сердца. По словам собеседника агентства, после госпитализации режиссеру сделали прямой массаж сердца и отправили в реанимацию, но спасти его не удалось.

Олег Шухер родился 31 марта 1954 года. Он работал режиссером-постановщиком и сценаристом на «Мосфильме», на киностудии «Чистые пруды» Фонда Ролана Быкова, а также сотрудничал с телеканалами.

Накануне Олег Шухер пожаловался на затрудненное дыхание, после чего ему вызвали скорую и госпитализировали из ВГИКа. До этого Шухеру диагностировали сердечное заболевание.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!