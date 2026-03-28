Умер режиссер и преподаватель ВГИК Олег Шухер

Режиссер Шухер скончался на 72-м году жизни

На 72-м году жизни умер режиссер, преподаватель ВГИК Олег Шухер. Об этом сообщает ТАСС.

Смерть Шухера подтвердил его сын.

«Его не стало в 07:30 утра в больнице», — уточнил он.

Другой источник в окружении кинематографиста добавил, что Шухер скончался в реанимации из-за остановки сердца. По словам собеседника агентства, после госпитализации режиссеру сделали прямой массаж сердца и отправили в реанимацию, но спасти его не удалось.

Олег Шухер родился 31 марта 1954 года. Он работал режиссером-постановщиком и сценаристом на «Мосфильме», на киностудии «Чистые пруды» Фонда Ролана Быкова, а также сотрудничал с телеканалами.

Накануне Олег Шухер пожаловался на затрудненное дыхание, после чего ему вызвали скорую и госпитализировали из ВГИКа. До этого Шухеру диагностировали сердечное заболевание.

