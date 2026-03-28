Дагестанские села оказались отрезаны от цивилизации после обрушения моста

Telegram-канал «Мой Дербент»

Почти 3700 жителей девяти населенных пунктов в Сулейман-Стальском районе Дагестана остались без транспортного сообщения из-за разрушения временного моста между селами Касумкент и Шихикент через реку Курах-чай, поскольку объездной дороги нет. Об этом сообщило ГУ МЧС республики в своем канале в МАХ.

«От ЕДДС Сулейман-Стальского района поступила информация о том, что в результате повышения уровня реки Курах-чай смыт временный мост между населенными пунктами Касумкент и Шихикент, без транспортного сообщения остается девять населенных пунктов района с населением 3688 человек», — говорится в сообщении.

В Хасавюрте аналогичным образом рухнул пешеходный мост к городскому рынку через реку Ярыксу и частично обрушился железнодорожный мост. В Махачкале введен режим ЧС, многие населенные пункты Дагестана остались без электроснабжения, подтоплены десятки домов, спасатели эвакуируют население из наиболее пострадавших районов.

По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия с сильными дождями и ветром сохранятся в республике до конца текущей недели.

Ранее весеннее половодье началось еще в одном российском регионе.

 
