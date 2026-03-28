Нагиева могли лишить роли в «Корольке моей любви» из-за репутации

Дмитрия Нагиева могли лишить роли в фильме «Королек моей любви» из-за репутационных рисков. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
По информации канала, Нагиев числился в списке актеров еще в 2025 году, однако на финальном этапе согласования состава Нагиева якобы вычеркнули из-за нежелания создателей кинокартины рисковать.
Съемки прошли в Индии, релиз спланировали на апрель.
Сам Нагиев и авторы фильма эту информацию пока не комментировали.
В феврале СМИ сообщили, что Нагиев выступает в Дубае вместе украинской коуч-блогершей Натальей Любимовой.
В январе стало известно, что Дмитрий Нагиев зарабатывает до 90 млн рублей в год за свои курсы развития уверенности в Дубае.
Ранее Нагиев возглавил рейтинг самых талантливых российских шоуменов.