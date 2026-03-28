Сафонов рассказал, чем его удивила сборная Никарагуа

Голкипер сборной России Матвей Сафонов положтельно оценил уровень национальной команды Никарагуа после товарищеского матча, прошедшего 27 марта Его слова приводит РИА Новости.

«Не скажу, что у нас было много информации о сборной Никарагуа. У них недавно сменился тренер. Соперник преподнес нам сюрпризы. Они вышли сражаться, спасибо им за это. Мы такого, наверное, не ожидали», — отметил он.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. Счет в игре российские футболисты открыли уже на 3-й минуте, отличился Лечи Садулаев с передачи Константина Тюкавина. На 16-й минуте Оскар Асеведо сравнял счет. На 45+3-й минуте Тюкавин реализовал пенальти, выведя сборную России вперед. На 83-й минуте отличился Александр Головин.

С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Абдурашид Худойберганов из Узбекистана.

В рамках мартовского сбора российские футболисты также встретятся с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

Ранее украинцев ограбили перед матчем за выход на ЧМ-2026.