Меган Маркл и принц Гарри гордятся тем, что покинули королевскую семью

После того как герцоги Сассекские покинули королевскую семью и переехали в Калифорнию, они ни о чем не жалели и гордились своими решениями. Об этом пишет журнал Town & Country со ссылкой на эпилог книги «В поисках свободы», написанной королевскими биографами Омидом Скоби и Кэролин Дюран.

«Какими бы трудными ни были последние годы, источники, близкие к паре, говорят, что ни Гарри, ни Меган не жалеют о принятых ими решениях», — утверждается в книге.

По мнению королевских биографов, это означает, что уход герцогов из королевской семьи был своевременным и правильным.

«Эти достижения являются еще одним признаком того, что Меган и Гарри приняли правильное решение — отойти от королевских обязанностей не только ради семьи, но и ради того, чтобы сосредоточиться на социальных вопросах и помощи миру», — пишут Омид Скоби и Кэролин Дюран.

Друзья герцогини сообщили биографам, что она «гордится тем, как далеко зашла, и что они с Гарри смогли стать за 12 месяцев новой жизни финансово независимыми».

После ухода с поста старших членов королевской семьи герцоги Сассекские основали благотворительный фонд Archewell и заключили крупные сделки со Spotify и Netflix.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, почему принца Гарри и Меган Маркл раскритиковали из-за заявления о событиях в Афганистане