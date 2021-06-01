Пластический хирург рассказал, как людей «разводят на деньги»

Пластические хирурги, которые предлагают клиентам увеличить и скорректировать форму ягодиц при помощи липофилинга – то есть пересадки в нужные места собственного жира пациента – «разводят людей на деньги». Об этом заявил «Газете.Ru» врач высшей категории, пластический хирург Дмитрий Крысин.

«Сейчас врачи часто делают липофилинг. Эту операцию делали еще 25 лет назад, а потом оказалось, что методика не очень эффективная. Я всегда выступаю против липофилинга, потому что так людей разводят на деньги. Им делают липосакцию и заодно предлагают куда-то жир ввести — в молочные железы или ягодицы», — заявил Дмитрий Крысин.

Пластический хирург объяснил, что жир со временем рассасывается — именно это снижает эффективность процедуры.

«Любые некапсулированные филлеры со временем исчезают. Соответственно, жир, перенесенный из одного участка тела в другой, имеет тенденцию к практически полному исчезновению», — сказал Дмитрий Крысин.

Он добавил, что сейчас в России, как и во всем мире, наблюдается увеличение числа желающих откорректировать форму ягодиц при помощи пластической хирургии.

«В моей практике это примерно 70% от всех операций», — сказал он. Помимо липофилинга, это делается путем вживления имплантатов.

Ранее сообщалось, что во время пандемии американцы стали чаще обращаться к пластическим хирургам.