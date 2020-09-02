Принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт с Netflix

Принц Гарри и его супруга актриса Меган Маркл подписали контракт на сотрудничество со стриминговым сервисом Netflix. Об этом сообщает The New York Times.

Данное соглашение было заключено сроком на несколько лет. Оно предусматривает создание художественных и документальных фильмов, а также детских программ и постановок.

Издание прокомментировало данное решение семьи принца Гарри тем, что они «начинает новую карьеру в Голливуде». Оно также уточнило, что размер гонораров супругов остается неизвестным.

«Для нас, как молодых родителей, также важно создание вдохновляющих семейных программ», — цитирует NYT принца Гарри и Меган Маркл.

Один из главных управляющих Netflix Тед Сарандос отметил, что в компании рады такому выбору супругов.

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