Меган Маркл заключила контракт с Disney

Супруга принца Гарри Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney, согласно которому она будет озвучивать персонажей, а полученные деньги будут направляться на благотворительность в помощь слонам. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как отмечается, герцогиня Сассекская сделала первую запись за шесть недель до отъезда в Канаду перед Рождеством.

Известно, что полученные от контракта день будут направлены организации «Слоны без границ» (Elephants Without Borders), которая занимается сохранением дикой природы и защищает животных от рук браконьеров.

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