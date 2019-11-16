Меган Маркл подала иск против таблоида Mail on Sunday

Супруга принца Гарри Меган Маркл подала иск против крупнейшего британского таблоида Mail on Sunday из-за недостоверных заявлений о ней и ее отце Томасе Маркле. Об этом сообщает Sky News.

Герцогиня Сассекская обвиняет издание в том, что журналисты выдернули из ее личного письма к отцу слова и фразы и использовали их для «очернения» Маркл.

Адвокаты Меган намерены опровергнуть сфабрикованные истории, которые касаются поведения королевской четы в приватной обстановке, их отношения, а также расходы супругов, которые якобы легли на британских налогоплательщиков.

Среди историй — информация о том, что Маркл использовала 5 тыс. фунтов стерлингов (411, 3 тыс. рублей) из бюджетного фонда для приобретения медной ванны и 500 тыс. фунтов (41 млн рублей) на улучшение звукоизоляции в доме.

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