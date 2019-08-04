Кайли Дженнер арендовала на день рождения яхту стоимостью $250 млн

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Американская модель Кайли Дженнер отметит свой день рождения 10 августа на яхте, аренда которой обошлась ей в $250 млн. Об этом сообщает HienaLouca.

Как отмечается, длина яхты составляет 90 м. Там находятся номера для 22 гостей. Там также есть кинозал, тренажерный зал, салон красоты, бар под открытым небом и вертолетная площадка.

Ранее звезда реалити-шоу и самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер опубликовала в инстаграме целую серию откровенных фото в бикини. Однако в ответ фолловеры застыдили ее за обилие пластики. «Все женщины сейчас выглядят одинаково, спасибо докторам, клонирующим людей», «Пластика-фантастика», «Почему у всех одинаковые тела», — написали ей.