Сотни снимков принца Гарри и Меган Маркл слили в Сеть

В Сеть попало множество снимков с прошлогодней свадьбы принца Гарри и Меган Маркл после того, как страницы их фотографа Алексея Любомирского взломали. Об этом сообщает The Sun.

Как отмечается, после взлома сотни снимков были опубликованы в инстаграме и твиттере. В настоящее время неизвестно, кто стоит за утечкой данных. После произошедшего чиновники дворца немедленно начали проверку, полиция к ней не привлекалась.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл захотела стать неофициальной королевой США.