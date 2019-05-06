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Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила мальчика. Об этом сообщается в инстаграме ее и ее супруга.

Отмечается, что ребенок появился на свет рано утром 6 мая. Мальчик весит 3,2 кг.

«Мы рады сообщить, что их королевские высочества герцог и герцогиня Сассексские приветствовали своего первенца рано утром 6 мая 2019 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл рожает.

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