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Wildberries и группа компаний Russ объединяются для создания цифровой платформы

Wildberries и группа компаний Russ создадут цифровую платформу

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Alexsey t17/Shutterstock

Онлайн-магазин Wildberries и рекламная компания Russ объединяют свои усилия для создания цифровой платформы для онлайн-торговли. Об этом сообщает пресс-служба Wildberries, пишет ТАСС.

Цель сотрудничества заключается в разработке современной цифровой торговой площадки с передовыми инструментами для поддержки малого и среднего бизнеса в странах, где присутствуют компании, говорится в официальном заявлении.

Подчеркивается, что объединенная инфраструктура станет фундаментом для формирования нового цифрового рынка. Этот шаг позволит объединить лидеров в области электронной коммерции и рекламы, создав нового участника на рынке финансов, медиа, торговли и промышленности, а также в сферах интернет-технологий, логистики, розничной торговли и рекламы.

Новая платформа предоставит миллионам предпринимателей среднего, малого и микробизнеса возможность эффективно продвигать свою продукцию, повышать ее уровень развития, расширять экспорт и укреплять позиции на рынке.

В пресс-службе компании уточнили, стратегический проект охватит территорию России, стран бывшего СНГ, а также различных регионов мира: Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая (общее население более 5,8 миллиарда человек).

Федеральная антимонопольная служба России пока не получала запрос на согласование данной сделки. В случае поступления такого запроса, он будет рассмотрен в соответствии с законодательством, пояснили в пресс-службе ФАС.

Ранее уголовное дело завели на мужчину, который купил на Wildberries GPS-трекер для своей дочери.

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