Португалия одержала волевую победу над Чехией в матче Евро-2024

Португалия обыграла Чехию в матче первого тура Евро-2024.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

За Чехию счет в матче открыл Лукаш Провод, он отличился на 62-й минуте. Через семь минут футболист сборной Чехии Робин Гранач забил мяч в свои ворота. Уже в компенсированное время Шику Консейсау вывел Португалию вперед.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В другом матче группы F национальная команда Турции обыграла Грузию со счетом 3:1.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в финале Англию.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

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