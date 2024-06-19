Илью Яшина перевели из ШИЗО

Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (признан в РФ иностранным агентом) перевели из штрафного изолятора (ШИЗО) в помещение камерного типа (ПКТ). Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Администрация колонии ИК-3 под Смоленском перевела меня из ШИЗО в ПКТ», — говорится в сообщении.

По словам автора, это является чем-то «вроде тюрьмы строгого режима внутри лагеря»: «Это, по сути, та же камера ШИЗО, только теперь на постоянной основе».

22 мая стало известно, что находящегося в смоленской ИК-3 Яшина поместили в ШИЗО на 15 суток. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявляли, что это было сделано из-за того, что Яшин систематически нарушал правила внутреннего распорядка в колонии.

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Кроме того, политику запретили в течение четырех лет заниматься администрированием сайтов. Согласно приговору судьи, время, проведенное им в СИЗО, засчитывается в срок наказания из расчета день за полтора.

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