Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Илью Яшина перевели из ШИЗО

Бывшего мундепа Илью Яшина перевели из ШИЗО в помещение камерного типа

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (признан в РФ иностранным агентом) перевели из штрафного изолятора (ШИЗО) в помещение камерного типа (ПКТ). Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Администрация колонии ИК-3 под Смоленском перевела меня из ШИЗО в ПКТ», — говорится в сообщении.

По словам автора, это является чем-то «вроде тюрьмы строгого режима внутри лагеря»: «Это, по сути, та же камера ШИЗО, только теперь на постоянной основе».

22 мая стало известно, что находящегося в смоленской ИК-3 Яшина поместили в ШИЗО на 15 суток. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявляли, что это было сделано из-за того, что Яшин систематически нарушал правила внутреннего распорядка в колонии.

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Кроме того, политику запретили в течение четырех лет заниматься администрированием сайтов. Согласно приговору судьи, время, проведенное им в СИЗО, засчитывается в срок наказания из расчета день за полтора.

Ранее на политика Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) составили протокол о дискредитации российской армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами