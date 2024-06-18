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Власти Молдавии хотят наказать спортсменов за участие в играх БРИКС

В Минобразования Молдавии захотели наказать спортсменов за участие в играх БРИКС

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Игры БРИКС 2024

Власти Молдавии хотят наказать спортсменов, которые принимают участие в проходящих в России Спортивных играх стран БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования страны.

Ведомство запросило разъяснения у федераций, к которым принадлежат спортсмены — Федерации художественной гимнастики, Ассоциации по единоборствам, Федерации самбо, Федерации дзюдо. Если после внутреннего расследования выяснится, что федерации сознательно допустили спортсменов к участию, то они рискуют сокращением или приостановкой финансирования.

Федерации не могут делегировать членов сборных на международные турниры без предварительного согласования с министерством, что делается за 14 дней до проведения соревнований, говорится в сообщении. Также в ведомстве сообщили, что федерации могут наказать спортсменов, участвующих в соревнованиях несанкционированно, исключив их из состава сборной.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. В турнире примут участие спортсмены из более чем 90 стран мира.

9 июня депутат парламента Молдавии, председатель парламентской группы оппозиционного политического блока «Победа» Василий Боля заявил, что республику превращают в «анти-Россию №2», но оппозиция будет этому сопротивляться.

27 мая восемь человек, связанных с группой «Би-2», получили молдавское гражданство, о котором попросили в конце апреля.

Ранее участник Игр БРИКС заявил, что он хотел бы остаться в России.

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