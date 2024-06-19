Колоссальное землетрясение изменило русло Ганга в древности, выяснили ученые

Международная группа ученых из Нидерландов и США обнаружила следы сильного землетрясения, которое потрясло Южную Азию 2,5 тыс. лет назад и изменило русло реки Ганг. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Ганг — одна из крупнейших рек в мире, ее длина составляет около 2,5 тыс. километров. Она начинается в Гималаях, на границе между Индией и Китаем, а затем течет на восток через Индию в Бангладеш, где сливается с другими крупными реками, включая Брахмапутру и Мегну. Объединенные водные пути разветвляются, образуя самую большую речную дельту на Земле и впадая в Бенгальский залив.

Как показал анализ, магнитуда древних подземных толчков достигла 8. Их мощности хватило, чтобы сместить участок Ганга в 180 километрах от эпицентра сейсмической активности.

Ученые нашли место смены направления течения реки с помощью спутниковых снимков. Космические данные показали нечто похожее на старое русло Ганга в 100 километрах к югу от столицы Бангладеш Дакки.

Согласно исследованию, два отдельных механизма могли спровоцировать землетрясение. Первая — это сейсмически активная зона вокруг горного массива Шиллонг на северо-востоке Индии, где Индийская тектоническая плита прижимается к Евразийской плите. Второй — субдукция (погружение) коры Индийского океана под Бангладеш, Мьянму и северо-восточную Индию.

Ученые считают, что землетрясение сравнимой силы в регионе может повториться в будущем и затронет около 140 млн человек.

Ранее исследователи нашли новый потенциальный способ прогнозирования сильных землетрясений.