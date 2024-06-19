В МВД раскрыли методы борьбы с поджигателями релейных шкафов

Начальник ГУ МВД РФ на транспорте, генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин заявил, что в ответ на рост диверсий на железной дороге в ведомстве сформировали мобильные группы по обследованию тех объектов. Его слова приводит РБК.

Он отметил, что в последние два года в МВД фиксируют «рост активности деструктивных сил, действующих в интересах иностранных государств». По его словам, ожидаемыми последствиями преступлений является возникновение перебоев в движении транспорта и создание аварийных ситуаций.

Также Калинкин сообщил, что полиция проводит разъяснительную работу и создает мобильные объездные группы, которые за текущий период этого года обследовали уже около 240 тысяч объектов.

18 июня в Удмуртии огласили приговор 20-летнему местному жителю, который обвинялся в диверсии на железной дороге. Молодой человек сжег релейный шкаф. Личность поджигателя быстро установили, в отношении россиянина было возбуждено уголовное дело, приговором суда он признан виновным в диверсии, ближайшие 12 лет поджигатель проведет в колонии строгого режима.

В ночь с 1 на 2 июня в Калужской области на железной дороге неизвестный поджег релейный шкаф. Содержимое шкафов выгорело полностью, тем не менее это не повлияло на график работы железной дороги.

Ранее обвиняемый в поджоге релейного шкафа попросил не брать с него пример.