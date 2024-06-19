Путин прилетел в КНДР впервые с 2000 года. Что он будет обсуждать с Ким Чен Ыном?

Путин – в Пхеньяне, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин прибыл в столицу Корейской Народно-Демократической Республики Пхеньян с дружественным государственным визитом. Визит проходит по приглашению Председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына», — говорится в сообщении Кремля.
На кадрах, опубликованных кремлевской пресс-службой, видно, что в аэропорту Путина встретил Ким Чен Ын.
Лидеры пожали друг другу руки, обнялись и, улыбаясь, стали что-то обсуждать.
Для встречи президента России была расстелена красная ковровая дорожка с красными цветами по бокам. Девушка в национальном костюме вручила Путину букет из красных же цветов.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии встречи в аэропорту Пхеньяна, 18 июня 2024 годаГавриил Григоров/РИА Новости
Наобнимавшись, политики уселись в подаренный недавно Путиным Ким Чен Ыну президентский Aurus.
Кортеж покинул аэропорт в сопровождении кавалькады мотоциклистов.
Кортеж президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в Пхеньяне, 18 июня 2024 годаГавриил Григоров/РИА Новости
«Лидер (КНДР) проводил Путина до его резиденции и пожелал доброй ночи», — сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Чай, венки, храм
Путин прилетел в Пхеньян во второй раз. Прошлый раз он был в КНДР в 2000 году, когда во главе страны стоял Ким Чен Ир, отец нынешнего корейского руководителя.
На переговорах обсудят широкий круг тем, включая перспективы отношений, экономику, безопасность и международное сотрудничество, рассказывал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, «значительное время» Путин и Ким Чен Ын пообщаются с глазу на глаз: в этом формате они обсудят «наиболее важные, наиболее чувствительные вопросы». Лидеры могут совершить прогулку по госрезиденции Кымсусан, будут наедине пить чай.
Ожидается, что в разных форматах общение Путина и Ким Чен Ына займет как минимум девять часов.
В Пхеньяне также запланирована церемония официальной встречи на площади имени Ким Ир Сена, подписание совместных документов (сообщается, что идет подготовка договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве), возложение венков к монументу Освобождение Кореи советской армией, торжественный концерт и прием, а также заявления для СМИ.
В завершение визита лидеры посетят храм Святой Живоначальной Троицы в квартале Чонбэк района Раннан, сооруженный по распоряжению Ким Чен Ира.
«Программа весьма насыщенная», — говорил Ушаков.
Два борца с США
Накануне визита Путин в центральном печатном органе ЦК Трудовой партии Кореи, газете «Нодон синмун» была опубликована статья за авторством Владимира Путина под заголовком «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года» (текст также опубликован на сайте Кремля).
«Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединенных Наций. Пхеньян был и остается нашим убежденным единомышленником и сторонником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, учете интересов друг друга», — говорится в статье.
Путин критикует политику США, которые навязывают «глобальную неоколониальную диктатуру, основанную на двойных стандартах». США и их сателлиты «открыто заявляют, что их целью является нанесение России стратегического поражения». Они «делают все, чтобы затянуть и с большей силой разжечь конфликт на Украине, который спровоцировали сами».
«Отрадно, что наши корейские друзья – несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США – столь же эффективно отстаивают свои интересы», — заявляет в статье Путин.
В США визит президента РФ в КНДР не остался без внимания.
«Нас не беспокоит поездка. Мы обеспокоены углублением отношений между этими двумя странами», – говорил на недавнем брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
После КНДР Владимир Путин отправится во Вьетнам.