Путин прилетел в КНДР впервые с 2000 года. Что он будет обсуждать с Ким Чен Ыном? Ким Чен Ын встретил Владимира Путина в аэропорту Пхеньяна

Президент РФ Владимир Путин прибыл в КНДР. В аэропорту Пхеньяна его встретил председатель Государственного совета Ким Чен Ын, вместе они уехали из аэропорта на президентском Aurus. Лидеры будут обсуждать широкий круг тем, в том числе «наиболее важные, наиболее чувствительные вопросы», сообщал ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Путин – в Пхеньяне, сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин прибыл в столицу Корейской Народно-Демократической Республики Пхеньян с дружественным государственным визитом. Визит проходит по приглашению Председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына», — говорится в сообщении Кремля.

На кадрах, опубликованных кремлевской пресс-службой, видно, что в аэропорту Путина встретил Ким Чен Ын.

Лидеры пожали друг другу руки, обнялись и, улыбаясь, стали что-то обсуждать.

Для встречи президента России была расстелена красная ковровая дорожка с красными цветами по бокам. Девушка в национальном костюме вручила Путину букет из красных же цветов.

close 100% Президент РФ Владимир Путин на церемонии встречи в аэропорту Пхеньяна, 18 июня 2024 года Гавриил Григоров/РИА Новости

Наобнимавшись, политики уселись в подаренный недавно Путиным Ким Чен Ыну президентский Aurus.

Кортеж покинул аэропорт в сопровождении кавалькады мотоциклистов.

close 100% Кортеж президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в Пхеньяне, 18 июня 2024 года Гавриил Григоров/РИА Новости

«Лидер (КНДР) проводил Путина до его резиденции и пожелал доброй ночи», — сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Чай, венки, храм

Путин прилетел в Пхеньян во второй раз. Прошлый раз он был в КНДР в 2000 году, когда во главе страны стоял Ким Чен Ир, отец нынешнего корейского руководителя.

На переговорах обсудят широкий круг тем, включая перспективы отношений, экономику, безопасность и международное сотрудничество, рассказывал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, «значительное время» Путин и Ким Чен Ын пообщаются с глазу на глаз: в этом формате они обсудят «наиболее важные, наиболее чувствительные вопросы». Лидеры могут совершить прогулку по госрезиденции Кымсусан, будут наедине пить чай.

Ожидается, что в разных форматах общение Путина и Ким Чен Ына займет как минимум девять часов.

В Пхеньяне также запланирована церемония официальной встречи на площади имени Ким Ир Сена, подписание совместных документов (сообщается, что идет подготовка договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве), возложение венков к монументу Освобождение Кореи советской армией, торжественный концерт и прием, а также заявления для СМИ.

В завершение визита лидеры посетят храм Святой Живоначальной Троицы в квартале Чонбэк района Раннан, сооруженный по распоряжению Ким Чен Ира.

«Программа весьма насыщенная», — говорил Ушаков.

Два борца с США

Накануне визита Путин в центральном печатном органе ЦК Трудовой партии Кореи, газете «Нодон синмун» была опубликована статья за авторством Владимира Путина под заголовком «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года» (текст также опубликован на сайте Кремля).

«Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединенных Наций. Пхеньян был и остается нашим убежденным единомышленником и сторонником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, учете интересов друг друга», — говорится в статье.

Путин критикует политику США, которые навязывают «глобальную неоколониальную диктатуру, основанную на двойных стандартах». США и их сателлиты «открыто заявляют, что их целью является нанесение России стратегического поражения». Они «делают все, чтобы затянуть и с большей силой разжечь конфликт на Украине, который спровоцировали сами».

«Отрадно, что наши корейские друзья – несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США – столь же эффективно отстаивают свои интересы», — заявляет в статье Путин.

В США визит президента РФ в КНДР не остался без внимания.

«Нас не беспокоит поездка. Мы обеспокоены углублением отношений между этими двумя странами», – говорил на недавнем брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

После КНДР Владимир Путин отправится во Вьетнам.