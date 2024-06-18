Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин утвердил направления научно-технологического развития

Путин утвердил приоритетные направления научно-технологического развития РФ

close
100%
Валентина Певцова/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил приоритетные направления научно-технологического развития. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В постановлении отмечается, что необходимо утвердить прилагаемые приоритетные направления российского научно-технологического развития, а также перечень важнейших наукоемких технологий.

Накануне президент России Владимир Путин своим указом вывел Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) из ведения правительства РФ и переподчинил напрямую президенту.

Правительству поручено предоставить предложения по приведению своих актов и актов президента в соответствие с этим указом.

Документ вступает в силу со дня подписания.

13 июня президент Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию в подмосковной Дубне анонсировал подписание указа об утверждении ключевых направлений научно-технологического развития страны.

16 июня Путин назначил Бориса Титова на новую должность.

Ранее Путин заявил об индексации социальных выплат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами