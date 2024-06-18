Путин утвердил направления научно-технологического развития

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил приоритетные направления научно-технологического развития. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В постановлении отмечается, что необходимо утвердить прилагаемые приоритетные направления российского научно-технологического развития, а также перечень важнейших наукоемких технологий.

Накануне президент России Владимир Путин своим указом вывел Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) из ведения правительства РФ и переподчинил напрямую президенту.

Правительству поручено предоставить предложения по приведению своих актов и актов президента в соответствие с этим указом.

Документ вступает в силу со дня подписания.

13 июня президент Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию в подмосковной Дубне анонсировал подписание указа об утверждении ключевых направлений научно-технологического развития страны.

16 июня Путин назначил Бориса Титова на новую должность.

Ранее Путин заявил об индексации социальных выплат.