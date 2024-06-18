Почти 200 россиян пострадали из-за фасоли: СК назвал виновника массовых отравлений СК: массовые отравления в России вызваны продукцией одного производителя

Число заболевших ботулизмом из-за испорченной еды приближается к 200. Пострадали люди в четырех регионах России, больше всего отравившихся в столице. Десятки людей в реанимации, часть — на ИВЛ. Во время обысков в местах реализации продукции выяснилось, что на производстве работали мигранты, а качество процесса никто не контролировал. По предварительным данным, причиной отравления стала консервированная фасоль.

Россияне массово отравились консервами от «Савон-К», задержан гендиректор компании Анатолий Шин, сообщило ТАСС.

«Все пострадавшие употребляли в пищу продукцию одного производителя» — отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

ООО «Савон-К» занимается консервированием продуктов: овощей, фруктов, рыбы и моллюсков. Основной вид деятельности компании связан с мясными консервами. Фирма существует с 2010 года, зарегистрирована в столичном Люблино.

Согласно данным «Спарка», в отношении компании было возбуждено 58 исполнительных производств. Россельхознадзор последний раз проверял фирму в 2015 году, данных о выявленных нарушениях нет. Сейчас офис фирмы опечатан. Следствие выясняет, в какие еще регионы могла попасть некачественная продукция.

Вероятный виновник отравлений — консервированная фасоль. «Савон-К» поставляла ее федеральному сервису доставки еды «Кухня на районе». Вместе с Шином 18 июня задержаны гендиректор «Кухни на районе» Антон Лозин и глава отдела качества сервиса Елена Машкова. Сама служба доставки не работает с 16 июня. У Шина провели обыск в квартире, где изъяли «документы, компьютеры и телефоны».

«С задержанными... проводятся следственные действия. Следствием решается вопрос об избрании им меры пресечения», — резюмировала Петренко.

Возбуждены дела по ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Их передали в производство Главного следственного управления СК.

Почему фасоль оказалась заражена

Пока неясно, что точно стало причиной — нарушение хранения и производства либо изначально некачественное сырье. Ботулизм вызывает бактерия, а точнее смертельно опасный нейротоксин, который она вырабатывает (ботулотоксин). Споры бактерии особенно хорошо размножаются именно в консервах. При этом считалось, что промышленные консервы в плане ботулизма почти не опасны: при их изготовлении применяют специальные автоклавы (герметичные аппараты), позволяющие проводить термическую обработку сырья при температуре 120°.

Во время обысков на производстве в Москве нашли множество нарушений. Оказалось, что процесс приготовления там никто не контролировал.

«На предприятии отсутствовали документы, подтверждающие срок годности... Программа производственного контроля не выполнялась, не были представлены протоколы лабораторных испытаний..., производственный контроль за соблюдением технологии производства, условиями хранения сырья и готовой продукции не был организован», — рассказал СК.

Кроме того, на производстве незаконно работали мигранты из Таджикистана. Работодатель оформлял им липовую регистрацию, возбуждено дело по п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК («Организация незаконной миграции»).

В Госдуме «Газете.Ru» заявили, что бизнесу позволяет работать «спустя рукава» мораторий на проверки. Его ввели весной 2022 года из-за санкций, а потом продлили до конца 2024-го.

«На сегодня мораторий не позволяет проверять никого... Сегодня многие наши предприниматели спустя рукава относятся к исполнению своих обязанностей, к соблюдению санитарных норм — это и привело к столь массовому отравлению и заболеванию ботулизмом. Никакой тут дополнительной ответственности не требуется, требуется просто отменить мораторий по отношению к этим проверкам. Здесь речь идет о всех потенциально рискованных направлениях, которые могут повлиять на жизнь и здоровье», — заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Крупнейшая вспышка за 30 лет

По данным на 18 июня, число заболевших приблизилось к 200, пострадали люди из Москвы, Подмосковья, Татарстана и Нижегородской области.

Больше всего отравившихся в столице, где в больницы обратились 149 человек. Из них более 30 пациентов — в реанимации, 14 человек пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ нужен, поскольку токсин вызывает удушье) .

В Московской области госпитализированы 20 человек. В тяжелом состоянии — 12 больных.

В Нижнем Новгороде в больницах находятся 14 пострадавших, из них на ИВЛ — двое.

«Все пациенты в основном молодого возраста... Все пациенты жаловались на нарушения зрения, появление тумана перед глазами», — сообщили в инфекционной больнице №2, где лежат заболевшие.

В Казани в больницах оказались 14 человек в возрасте от 27 до 44 лет. Восемь — в тяжелом состоянии, двое — подключены к ИВЛ.

«Заболевание редкое, и такие вспышки, которые происходят сейчас, трудно вспомнить, когда происходили в последний раз, не на моей памяти — то есть больше тридцати лет назад», — оценил инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.