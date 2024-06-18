Зачем Григорию Лепсу 18-летняя девушка

Лето, жарко, скучно. От нечего делать народ обсуждает Григория Лепса. Он тут явил свету спутницу — 18-летнюю студентку. В таблоидах пишут о скорой свадьбе. Читатели в замешательстве: что это и зачем? Жених старше невесты более чем в три раза, и девушка вроде не сирота. «Неужели, — удивляются, — такая любовь? Но о чем там у них могут быть чувства?» Для многих ситуация выглядит дикой, архаичной. И это весьма любопытно. Интересно, как изменилось за последние годы отношение людей к разнице в возрасте между мужчиной и женщиной. А изменилось оно очень сильно. Причем в разные, подчас противоположные стороны.

Да вот буквально недавно один дейтинговый сервис провел опрос пользователей: какие у них пожеланию к возрасту потенциального избранника. Результаты оказались любопытными.

Выяснилось, что 49% мужчин вообще почти не обращают внимания на возраст женщины при знакомстве, среди дам таких беспечных оказалось всего 7%.

При этом около 57% мужчин выразили мнение, что что-то серьезное лучше заводить с девушками помладше, из них 20% назвали желательной разницу в возрасте от 10 лет и больше. Однако им не позавидуешь — охотниц встать с ними в союз немного, всего 5% респонденток.

В основном же женщины считают, что романтическую историю лучше начинать с ровесником (39%) или тем, кто старше не более чем на 5-7 лет (38%). А дальше еще интереснее. 63% россиянок признались, что вообще-то им нравятся и более молодые кандидаты. Еще какая-то часть дам согласны на нежную дружбу с мужчиной младше, если так будут складываться обстоятельства: сердцу, мол, не прикажешь. А в общем и целом, к романтическому знакомству с поклонниками младше на 5-7 лет готов 71% ищущих личного счастья россиянок.

Для сравнения, давным-давно, в 2007 году, подобный опрос проводил портал Superjob. Так вот тогда разница в возрасте в паре на 1-5 лет (боже, кто сегодня вообще считает такое разницей?) оказалась желательной для 41% мужчин и 34% женщин, разрыв в 5-10 лет был приемлемым для 23% джентльменов и 33% дам, еще большая разница — только для 4% представителей обоих полов. Вариант, когда в паре старше женщина, возможным для себя сочли 6% мужчин и лишь 4% женщин.

Какая, однако, эволюция взглядов. И не только у нас. Речь идет об общемировой тенденции. В Великобритании, например, число пар, в которых невеста старше жениха, c 1963 по 1998 годы увеличилось почти в два раза. Правда, и число браков со «сладкими папиками» на родине Шекспира пусть и незначительно, на несчастные 4 процентных пункта, но выросло. Ощущение, что реальность словно расслаивается, расползается в крайности. Одновременно действуют разнонаправленные тенденции.

С одной стороны, правила в брачных играх устанавливает феминизм с его равенством. И, пожалуй, как к нему ни относись, он больше всех других концепций соответствует текущим социально-экономическим условиям.

Собственно, феминизм во многом эти условия и обеспечил. Мужчины и женщины имеют равный доступ к образованию, наравне работают, каждый способен обеспечить себя. Проблема только в том, что большинство только самих себя обеспечить и могут — так уж перераспределились зарплаты с массовым выходом женщин на рынок. В таких обстоятельствах, если хочется крепкой семьи, лучше всего работать вдвоем, брать общую ипотеку, вместе копить на декрет. И, понятно, удобнее всего осуществлять это ровесникам. Равенство — так уж во всем. Потому что разница в возрасте, если она не результат индивидуальных предпочтений, — это все-таки немного про мезальянс, а стало быть, хорошо бы уравновесить его какой-нибудь компенсацией. Но какой, если во всем остальном баланс и гармония?

Беда феминизма, как и почти любого течения, в том, что он не удовлетворяется достигнутым. Точнее, не удовлетворяются отдельные фанатичные его приверженицы. Так на сцену выходит радфем и постулирует какую-то дичь. Это порождает реакцию. Громче всех откликаются, конечно, такие же безумцы (нормальные люди просто отходят в сторону, чтобы их не забрызгало).

Безумцы эти в сорок лет после двух разводов вооружаются «Домостроем», который, к слову, все равно не читают, орут, что «бабы совсем охамели», и чтоб не вляпаться в черт знает что, они отныне сочетаться будут только с юными непорочными девами. Нет, обеспечивать дев они не планируют. Нести ответственность за рожденных от них детей тоже не собираются. Просто юность для них — синоним глупости, а глупыми проще командовать. Подозреваю, что среди нынешних 20% тех, кто хочет видеть рядом с собой избранницу более чем на 10 лет младше, какую-то часть составляют именно такие мечтатели. Еще какая-то доля, пожалуй, приходится на действительно ресурсных мужчин, вполне согласных платить за энергию молодости. Впрочем, совсем уж обеспеченных, крупных бизнесменов, звезд, футболистов, среди них меньшинство, как и среди других групп.

И вот, с другой стороны, на это все глядят женщины средних лет. В общую ипотеку с бывшими одноклассниками им уже неинтересно: у них своя ипотека есть после развода, или даже какое-то наследство получено. С травмированными алиментщиками, размахивающими «Домостроем», связываться страшно. Футболистов с артистами на всех не хватит, да и те немногие пусть, так и быть, достанутся двадцатилетним девочкам. А тепла и общения все же хочется. И радости. И легкости. И красоты. И если все это может дать мужчина на 5-7 лет моложе, потому что его еще не пригвоздил к земле груз разочарований и он не лыс, не пузат и не сердит, то почему нет? Тем более если тот сам не против.

А мужчины не против. 36% россиян нравится в женщинах старше зрелая сексуальность, 33% ценят в них эмоциональную взрослость и еще 25% — понимание и терпимость. А 33% женщин, выбирающие мужчин младше себя, объясняют это тем, что такие партнеры им больше подходят по внешности, активности, культурным запросам. Ну и как говорится, на здоровье, совет да любовь.

Пары с небольшой разницей в возрасте, в 5, 7 и 10 лет, сегодня почти никого не смущают. В чью бы сторону эта разница ни была. Злит она разве что тех, кто сам бы хотел встречаться с более юным созданием, но, увы, не может обратить на себя даже внимание ровесников. Другое дело — союзы, в которых поколенческий разрыв измеряется несколькими десятилетиями. На такое большинство смотрит с изумлением. Это какой-то XIX век — то ли трагедия, то ли фарс. Впрочем, общество изумляется, но и только. Жизнь — интересная штука, случается и так, что в современность вдруг врывается что-то из прошлого, а порой — наоборот. Да и вообще, время, годы — это так субъективно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.